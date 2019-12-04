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Литовские политики обозвали Лукашенко российским губернатором

Диктатура отменяется: Лукашенко стал российским губернатором
Александр Лукашенко. ото: www.globallookpress.com
В Вильнюсе назвали поведение бацьки в отношении Запада флиртом на фоне споров с Москвой

Литовские консерваторы обозвали президента Белоруссии Александра Лукашенко "губернатором России" и раскритиковали прошедшие 17 ноября досрочные выборы в парламент Республики, куда не попали оппозиционные политики. Об этом говорится в письме члена Сейма от партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" Лауринаса Касчюнаса, адресованном главе МИД Линасу Линкявичюсу.

В послании утверждается, что бацька готов торговать суверенитетом страны ради "сохранения своего режима и личных гарантий безопасности". По мнению литовца, отношения Минска со странами Запада выглядят "политическим флиртом", который Лукашенко использует как рычаг давления на Москву.

Касчюнас полагает, что Вильнюсу нужно выстраивать свою политику в отношении соседней Республики исходя из этих предпосылок. Одновременно, в долгосрочной перспективе целью Литвы должно стать создание "суверенной и демократической Белоруссии". Она же в таковую превратится лишь после рождения национального государства.

А способствовать этому будет укрепление сотрудничества Литвы с белорусским гражданским обществом и оппозицией, а также поддержка у соседей проектов "общей европейской исторической памяти".

Напомним, завтра, 5 декабря, Лукашенко обещал нации некое историческое обращение, а 7 декабря он отправляется в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Прибалты, суверенны?))) Ущипните меня)))
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