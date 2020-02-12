Раскрыта правда о тайной комнате Зеленского
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия раскрыл секрет о том, у кого из команды президента Украины Владимира Зеленского есть доступ в его ситуационную комнату на Банковой (улица в Киеве, где расположена администрация руководителя страны). Об этом он поведал изданию "Страна.ua".
По его словам, из близкого окружения к пану Зе могут попасть нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак (до него теперь уже экс-глава ОП Андрей Богдан), первый помощник Владимира Александровича Сергей Шефир и сам Арахамия.
Депутат отметил, что регулярно встречается с Зеленским – если тот не в Киеве, то два раза в неделю, а если на рабочем месте, то три-четыре. Также "слуга народа" сообщил, насколько бывший комик изменился за время своего президентства.
"Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде", – резюмировал Арахамия.
Напомним, на Украине развивается скандал из-за увольнения ставленника днепропетровского олигарха Игоря Коломойского Богдана с поста главы ОП. Он покинул должность 11 февраля. По информации местных СМИ, перед уходом у Богдана состоялся "неприятный разговор" с Зеленским. После этого он собрал своих заместителей и заявил им: "Теперь каждый сам за себя", сообщает "Украинская правда".
Сегодня на данную тему высказался бывший глава государства Петр Порошенко. В увольнении Богдана "шоколадный король" увидел капитуляцию Незалежной перед Россией. Он считает, что действующие власти скатываются к политике умиротворения, а также
"все меньше понимают, почему должны отстаивать украинский интерес активнее самой Украины".
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