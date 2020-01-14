Вояж главы Незалежной на Аравийский полуостров беспокоит как украинцев, так и американцев

Неожиданное появление сразу после празднования Нового года президента Украины Владимира Зеленского в Омане привело в замешательство ЦРУ. Об этом заявил украинский дипломат Константин Елисеев.

Он утверждает, что пану Зеленскому позвонил глава Госдепа Майкл Помпео, чтобы выяснить, что тот делает в Омане. По информации Елисеева, лидера Незалежной в этом вояже сопровождал лишь его помощник Андрей Ермак, что и вызвало вопросы не только у властей США, но и в самом украинском обществе.

"Даже в составе делегации не было посла. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, на какие средства он летал, кто его охранял, на какие средства нанимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", – цитирует дипломата сайт партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность".



В Вашингтоне были озадачены поездкой Зеленского с учетом обострения ситуации в регионе, а также тяжелой болезни султана Омана Кабуса бен Саида, скончавшегося 10 января, отмечает Елисеев.

Также член фракции "ЕП" в Верховной раде Артур Герасимов, выступая сегодня с трибуны в парламенте, заподозрил президента в ведении тайных переговоров с Россией в ходе поездки на Аравийский полуостров. По его словам, вряд ли "последним желанием султана на смертном одре было увидеть именно нашего, как его называют, "величайшего лидера современности"". К тому же украинцы хотят узнать всю правду о таинственных чартерных рейсах между Оманом, Россией и Украиной, которые были в дни, когда глава государства находился на курорте, пишет "Украинская правда".

Ранее в СМИ бурно обсуждали эти перелеты, строя конспирологические версии о том, что борта были задействованы для доставки в Оман неких российских делегатов для переговоров с Зеленским. Причем сообщалось, что один из лайнеров арендовал лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Политик во вторник, 14 января, рассказал "Радио Свобода", что на частном самолете в Оман и Россию летала его старшая дочь с мужем и тремя их детьми и никакого отношения к вояжу Зеленского в эту страну он не имеет.

