Первые результаты будут оглашены в апреле 2021 года

Перепись населения в России состоится в октябре 2020 года и на нее будет выделено 30 млрд рублей. Об этом стало известно из постановления, подписанного председателем правительства Дмитрием Медведевым.

По его словам, перепись и без того очень сложное и крупное событие в жизни любой страны, а в масштабах нашей это мероприятие усложняется вдвойне.

Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2021 года.

