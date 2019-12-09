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Перепись населения в России состоится в октябре 2020 года и на нее будет выделено 30 млрд рублей. Об этом стало известно из постановления, подписанного председателем правительства Дмитрием Медведевым.
По его словам, перепись и без того очень сложное и крупное событие в жизни любой страны, а в масштабах нашей это мероприятие усложняется вдвойне.
Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2021 года.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко