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Украинского экстремиста отправили в психушку за "колонизацию" Крыма

Украинского экстремиста отправили в психушку за "колонизацию" Крыма
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Крымчане ответили киевскому деятелю за его призыв сажать переехавших на полуостров россиян

Представители Республики с юмором отреагировали на предложение главы запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" Рефата Чубарова уголовно наказывать на Украине жителей России, переселившихся в Крым. Украинцу посоветовали обратиться в психиатрическую лечебницу и напомнили ему о собственных противоправных деяниях в отношении жителей нашего региона.

Ярко по данной теме выступили вице-премьер крымского правительства, постпред Республики при президенте Георгий Мурадов и бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Могу по этому поводу только троллить господина Чубарова <...> Уголовное дело надо завести против Чубарова как представителя экстремистcкой организации, которая совершила ряд экстремистских действий в отношении подрыва линии электропередач и перекрытия воды в Крым", – цитирует РИА "Новости" постпреда.

Мурадов считает, что поскольку гражданин Незалежной продолжает произносить речи, содержащие признаки экстремистской деятельности, им нужно дать соответствующую правовую оценку.

Поклонская же сравнила Чубарова с чудищем и "косматым хуторским вурдалаком", которого не вылечит никакой поцелуй красавицы. Инициативу "лжеукраинца" уголовно наказывать переехавших в Крым россиян из других регионов нашей страны она посоветовала разбирать в чеховской "Палате № 6".

"Чубаров и Ко – ваше место в психушке. А за свой украинский бизнес не переживайте – ваши дети, жены и любовницы присмотрят. Как за крымским бизнесом, который вы, "патриоты", еще не закрыли", – написала депутат в своем "Инстаграм".

Ранее Чубаров предложил внести в УК Украины поправки, согласно которым Киев сможет наказывать граждан России за незаконное переселение в Крым. По его разумению, переезд на полуостров жителей других российских регионов – это не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории", сообщает "Укринформ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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через Южно-Китайское море длиной 350 км.
Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма.
гость
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Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны», — пояснил Софяник. Софяник также сообщил, что опасается оказаться заключенным в психиатрической больнице Севастополя, куда его вызывают на прием.
14 ноября 2019 года российские силовики задерживали Софяника на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Олег Софяник — известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них — через Южно-Китайское
гость
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Севастопольский пловец-марафонец, советский диссидент Олег Софяник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему покинуть территорию аннексированного Крыма. «Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины ), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего г
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