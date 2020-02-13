Крымчане ответили киевскому деятелю за его призыв сажать переехавших на полуостров россиян

Представители Республики с юмором отреагировали на предложение главы запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис" Рефата Чубарова уголовно наказывать на Украине жителей России, переселившихся в Крым. Украинцу посоветовали обратиться в психиатрическую лечебницу и напомнили ему о собственных противоправных деяниях в отношении жителей нашего региона.

Ярко по данной теме выступили вице-премьер крымского правительства, постпред Республики при президенте Георгий Мурадов и бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Могу по этому поводу только троллить господина Чубарова <...> Уголовное дело надо завести против Чубарова как представителя экстремистcкой организации, которая совершила ряд экстремистских действий в отношении подрыва линии электропередач и перекрытия воды в Крым", – цитирует РИА "Новости" постпреда.

Мурадов считает, что поскольку гражданин Незалежной продолжает произносить речи, содержащие признаки экстремистской деятельности, им нужно дать соответствующую правовую оценку.

Поклонская же сравнила Чубарова с чудищем и "косматым хуторским вурдалаком", которого не вылечит никакой поцелуй красавицы. Инициативу "лжеукраинца" уголовно наказывать переехавших в Крым россиян из других регионов нашей страны она посоветовала разбирать в чеховской "Палате № 6".

"Чубаров и Ко – ваше место в психушке. А за свой украинский бизнес не переживайте – ваши дети, жены и любовницы присмотрят. Как за крымским бизнесом, который вы, "патриоты", еще не закрыли", – написала депутат в своем "Инстаграм".

Ранее Чубаров предложил внести в УК Украины поправки, согласно которым Киев сможет наказывать граждан России за незаконное переселение в Крым. По его разумению, переезд на полуостров жителей других российских регионов – это не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории", сообщает "Укринформ".