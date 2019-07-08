Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия показала противоядие от гиперзвуковых ракет

Фото: www.globallookpress.com
"Панцирь-СМ" надежно прикроет воздушное пространство на десятилетия вперед

Наши вооруженные силы совсем скоро получат в свое распоряжение действенное средство уничтожения гиперзвуковых целей. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Об этом заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин.

"Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами – умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях",

сказал военный в интервью "Красной звезде".

У новой модификации "Панциря" будут "новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие вычислительные средства, новая зенитная управляемая ракета с большей дальностью стрельбы и повышенным могуществом боевой части". Кроме того, комплекс снабдят "элементами искусственного интеллекта, который позволит не только выживать в сложнейших условиях борьбы с воздушным противником будущего, но и выходить из нее победителем".

Фото: commons.wikimedia.org

С современными угрозами, по словам Муравкина, успешно справляется ЗРПК "Панцирь-С". Он имеет огромный модернизационный потенциал, непрерывно модернизируется с учетом новых угроз и занимает "лидирующие позиции в средствах ПВО малой дальности не только в России, но и во всем мире".

В апреле Вооруженные силы РФ провели успешные испытания комплекса "Панцирь-СМ", сообщало "Эхо Москвы". По словам командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Юрия Грехова, оружие эффективно показало себя против сверхмалых целей, в частности – беспилотников.

Новейший комплекс "Панцирь-СМ" оснащен скорострельными 30-мм автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением. Он предназначен для работы в системе ПВО ближней зоны и способен защититься от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). Благодаря новой прицельной станции и радиолокационному модулю с активной фазированной антенной решеткой дальность обнаружения целей у нового комплекса выросла с 40 до 75 км, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Немцы раскрыли новую причину зависимости от "Северного потока – 2"

"Голубое" топливо в больших объемах срочно нужно Германии

"Все строго по инструкции": раскрыта судьба Скрипаля

Теория о том, что экс-полковника ГРУ нет в живых, получила новый виток развития

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей