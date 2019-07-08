"Панцирь-СМ" надежно прикроет воздушное пространство на десятилетия вперед

Наши вооруженные силы совсем скоро получат в свое распоряжение действенное средство уничтожения гиперзвуковых целей. Речь идет о зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) "Панцирь-СМ". Об этом заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил полковник Юрий Муравкин.



"Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами – умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях",

– сказал военный в интервью "Красной звезде".

У новой модификации "Панциря" будут "новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие вычислительные средства, новая зенитная управляемая ракета с большей дальностью стрельбы и повышенным могуществом боевой части". Кроме того, комплекс снабдят "элементами искусственного интеллекта, который позволит не только выживать в сложнейших условиях борьбы с воздушным противником будущего, но и выходить из нее победителем".

С современными угрозами, по словам Муравкина, успешно справляется ЗРПК "Панцирь-С". Он имеет огромный модернизационный потенциал, непрерывно модернизируется с учетом новых угроз и занимает "лидирующие позиции в средствах ПВО малой дальности не только в России, но и во всем мире".

В апреле Вооруженные силы РФ провели успешные испытания комплекса "Панцирь-СМ", сообщало "Эхо Москвы". По словам командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Юрия Грехова, оружие эффективно показало себя против сверхмалых целей, в частности – беспилотников.

Новейший комплекс "Панцирь-СМ" оснащен скорострельными 30-мм автоматическими пушками и гиперзвуковыми ракетами с радиокомандным наведением. Он предназначен для работы в системе ПВО ближней зоны и способен защититься от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). Благодаря новой прицельной станции и радиолокационному модулю с активной фазированной антенной решеткой дальность обнаружения целей у нового комплекса выросла с 40 до 75 км, а дальняя граница зоны поражения увеличилась с 20 до 40 километров.