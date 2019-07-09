Российский танк получит принципиально новые пушки

Корпорация "Уралвагонзавод" выполнила работы по модернизации пушки калибром 125 мм для новейшего танка "Армата". Об этом говорится в годовом отчете предприятия за 2018 год.



Пушка 2А82-1М призвана вывести "Армату" в бесспорные лидеры среди современных танков. Согласно заявленным характеристикам, дульная энергия и начальная скорость снарядов у новейшего орудия как минимум на 15% выше, чем у базовых натовских танков "Абрамс" и "Леопард-2". Износостойкость ствола составит 900 выстрелов, тогда как у лучшего немецкого танка этот показатель меньше на 180 выстрелов, отмечает "Свободная пресса".

Помимо пушки 2А82-1М "Армату" могут снабдить и более крупнокалиберным 152-миллиметровым орудием 2А83.

"Это, в свою очередь, выведет "Армату" на принципиально новый уровень. Мало того, что появится возможность расстреливать вражеские танки на расстоянии, недосягаемом для артиллерийской дуэли, ствол будут использовать в числе прочего и для пуска ракет "Корнет", которая в модификации "Д" способны на дистанции до 10 км уничтожать скоростные воздушные цели, летящие на скорости до 250 м/секунду",

– говорится в публикации.

Впервые орудия калибром 152 мм появились на советских самоходных установках еще во время Великой Отечественной войны. В то же время практически непреодолимые проблемы с эргономикой не позволяли распространить данный опыт на послевоенные танки. Исследовательские работы в этом направлении велись в позднесоветский период, но они не дали результата: не хватило времени и денег.

На Западе пытаются своевременно реагировать на угрозу со стороны российских танков. Немецкая компания "Рейнметалл" изготовила шесть опытных образцов 140-мм гладкоствольных орудий и боеприпасов к ним для увеличения огневой мощи немецкого основного боевого танка "Леопард-2". Но от этого натовские танки потяжелеют и потеряют скорость. Так что вряд ли в обозримом будущем на них будут ставить такие орудия.

"Таким образом, на потенциальном поле боя новейшему российскому танку хватит и 125 мм пушки 2А82−1М, которая, кстати, почти два раза легче, чем 2А83 – 2,7 т против 5 тонн. Видимо, в столько раз и дешевле", – заключает издание.