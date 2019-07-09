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С-500 защитит Россию от космической угрозы

Фото: www.globallookpress.com
Раскрыты технические возможности перспективного комплекса ПВО

Зенитно-ракетные комплексы "Прометей" смогут прикрыть зону своей ответственности от ударов, нанесенных при помощи космического оружия. Система также займется перехватом межконтинентальных баллистических ракет, охотой за спутниками и самолетами системы AWACS. Об этом написали американские СМИ, ссылаясь на заявление заместителя начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России Юрия Муравкина.

"Осознавая, что сегодня и на всю обозримую перспективу границы между воздушной сферой и космосом стираются и воздушный противник постепенно становится воздушно-космическим, не за горами завершение создания и поступление на вооружение зенитной ракетной системы С-500 "Прометей",

заявил военный на днях в интервью "Красной Звезде".

По данным американского портала Military Watch Magazine, С-500 станет надежным космическим щитом и вообще прикроет российскую территорию от всех возможных типов воздушной угрозы. Особенностью "Прометея" станет узкая специализация его компонентов.

За обнаружение и сопровождение разных типов целей будут отвечать разные радары, сбивать их будут различными ракетами. С-500 предполагает интеграцию с другими системами противовоздушной и противоракетной обороны: системами предупреждения о ракетном нападении, А-235 "Нудоль", самолетами-перехватчиками, зенитными комплексами С-300 и С-400.

Ранее о возможностях "Прометея" в космосе рассказал один из его создателей, первый заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. По его словам, для работы С-500 за пределами атмосферы понадобились принципиально новые технологические и энергетические решения. К примеру – головки самонаведения ракет с активными фазированными антенными решетками, не требующие передающих устройств. Такие антенны потребляют на несколько порядков меньше энергии, что крайне важно для зенитных ракет.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о сокращении срока поставок "Прометея" в войска: система начнет поступать на вооружение уже "в ближайшие годы".

"С-500 не станет заменой комплексам С-300 и С-400, у нее совершенно иная, взаимодополняющая роль… Специализация С-500 – цели, движущиеся на экстремальных скоростях и высотах, недоступных другим зенитным системам. Платформа будет принята на вооружение вместе с еще более специализированным и дальним комплексом противоракетной обороны А-235", – приводит слова чиновника "Российская газета".

Андрей ФИЛАТОВ
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