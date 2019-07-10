Британия ворвалась в "лазерную гонку" с уникальной новинкой

Новый комплекс можно будет зарядить от обычного "движка" машины

Британцы разрабатывают лазерное и радиочастное оружие нового поколения, которое по их мнению совершит настоящую революцию на поле боя. Лазерами предполагается уничтожать ракеты и беспилотники, а радиочастотное оружие будет выводить электронное оборудование противника, например, радары или головки самонаведения.

Как сообщил накануне ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства, новые комплексы не потребуют колоссальной энергии, а будут питаться от двигателя автомобиля или генератора.

Планируется, что новые комплексы испытают уже в 2023 году на кораблях Королевских ВМС и машинах сухопутной армии. Затем новое оружие опробуют и на самолетах.

По данным источника, Минобороны Великобритании инвестирует в разработку до 130 млн фунтов стерлингов, что достаточно много, учитывая, что создаются лишь опытные образцы.

В этом году в Объединенном Королевстве также протестируют опытный образец лазерной установки Dragonfire, которую устанавливают на корабли.

Похожими разработками давно занимаются в США и России. Американцы успешно испытывают лазеры в качестве средства ПВО, устанавливают их на вертолеты и самолеты, а также применяют на кораблях. Россия же обладает комплексами "Пересвет", которые по данным Минобороны уже заступили на опытно-боевое дежурство.

Отличие британской разработки может быть в компактности комплекса. Американские и российские лазерные установки достаточно габаритные. Например, "Пересвет" помещается в длинном прицепе, который перевозит "КамАЗ".



Американский лазер LaWs, который испытали на борту корабля USS Ponce еще больше. Питается махина от генератора и обслуживается тремя специалистами.

На данный момент США пробуют лазеры на вертолетах "Апач", сейчас их пытаются отладить таким образом, чтобы они могли уничтожать подвижные цели, пока известно о сожженных неподвижных БПЛА, хотя недавно американцам удалось сбить ракету лучом.

Авиационные лазеры активно разрабатывают и в России, в частности, ими планируется оснастить истребители Су-57, но пока вся информация, как обычно, засекречена.