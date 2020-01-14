Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В России подскочили цены на бензин впервые за полгода

Растет также стоимость дизельного топлива

В России за первые девять дней нового года выросли цены на бензин на 0,1%, а на дизельное топливо – на 0,2%. Об этом рассказали в Ростате.

Последний раз стоимость бензина увеличивалась в июле 2019-го, уточняет "Интерфакс". Так, например, в Москве его продают от 39,90 руб. до 54,83 руб. за литр.

При этом дизельное топливо дорожает уже 11 недель подряд. Это объясняется тем, что в зимний период растет спрос на этот продукт. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей