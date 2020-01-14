Растет также стоимость дизельного топлива

В России за первые девять дней нового года выросли цены на бензин на 0,1%, а на дизельное топливо – на 0,2%. Об этом рассказали в Ростате.

Последний раз стоимость бензина увеличивалась в июле 2019-го, уточняет "Интерфакс". Так, например, в Москве его продают от 39,90 руб. до 54,83 руб. за литр.

При этом дизельное топливо дорожает уже 11 недель подряд. Это объясняется тем, что в зимний период растет спрос на этот продукт.