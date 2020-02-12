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Танцующий Зеленский зажег с блондинкой на вечеринке

Танцующий Зеленский зажег с блондинкой на вечеринке
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua/www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыта правда о тайной комнате Зеленского
Украинский лидер взорвал танцпол

Шестой президент Незалежной Владимир Зеленский еще привыкает к политической арене, зато как рыба в воде чувствует себя на танцполе. Озорно подпрыгивающий и активно размахивающий руками глава государства попал в кадр на одной из ночных тусовок. 

Бывший шоумен ритмично двигается на дискотеке в клубе или ином развлекательном заведении в джинсах и черной футболке, получая удовольствие от процесса. Весело и беззаботно гарант с актерским прошлым выплясывает перед блондинкой, лица которой не видно. По всей вероятности, это супруга Владимира Александровича Елена. 

Кадры с танцующим Зеленским пользуются мегапопулярностью. Его просмотрели десятки тысяч пользователей соцсети Тик Ток. Автор видео предупредила, что подглядела за звездой танцпола, когда тот, еще не был президентом. 

Первыми на публикацию в Сети обратили внимание украинские журналисты, которых шокировал ролик, они активно распространяют эту информацию. 

Впрочем, это не первый зажигательный танец, в котором засветился пан Зеленский. В декабре ему припомнили пародийный ролик, в котором комик выплясывает на каблуках. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Весело и беззаботно гарант с актерским прошлым выплясывает перед блондинкой.
<цензура> пляшем.
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