Украинский лидер взорвал танцпол

Шестой президент Незалежной Владимир Зеленский еще привыкает к политической арене, зато как рыба в воде чувствует себя на танцполе. Озорно подпрыгивающий и активно размахивающий руками глава государства попал в кадр на одной из ночных тусовок.

Бывший шоумен ритмично двигается на дискотеке в клубе или ином развлекательном заведении в джинсах и черной футболке, получая удовольствие от процесса. Весело и беззаботно гарант с актерским прошлым выплясывает перед блондинкой, лица которой не видно. По всей вероятности, это супруга Владимира Александровича Елена.

Кадры с танцующим Зеленским пользуются мегапопулярностью. Его просмотрели десятки тысяч пользователей соцсети Тик Ток. Автор видео предупредила, что подглядела за звездой танцпола, когда тот, еще не был президентом.

Первыми на публикацию в Сети обратили внимание украинские журналисты, которых шокировал ролик, они активно распространяют эту информацию.

Впрочем, это не первый зажигательный танец, в котором засветился пан Зеленский. В декабре ему припомнили пародийный ролик, в котором комик выплясывает на каблуках.