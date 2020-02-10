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Лавров ждет в России посла Украины

Лавров ждет в России посла Украины
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Москва не против наладить дипломатические отношения с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украина захочет наладить отношения с нашей страной и вернуть своего посла, то Москва лишь поприветствует этот шаг.

"Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", – сообщил Лавров в интервью "Российской газете".

Глава МИД РФ заметил, что две страны даже в сложившихся условиях сильно связаны, например, в гуманитарных делах, сферах транспорта и экономики, передает "ФедералПресс". По его словам, постоянно возводить какие-то барьеры между Украиной и Россией, например, запрещать авиасообщение, неразумно. Лавров назвал дикостью и "национал-радикализмом ультрарозлива" тот факт, что в Незалежной даже не здороваются за руку с теми, кто побывал в Крыму, уточняет РИА ФАН

Сергей Лавров также добавил, что лишь однажды встречался с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко на "нормандском саммите" и несколько раз с его предшественником Павлом Климкиным. Разговоры не были агрессивными, украинские политики "прагматично подходят к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине". А прилюдно они ведут себя иначе. Возможно, на политиков Незалежной влияют националисты, предположил глава МИД РФ. 

В 2014-м Незалежная отозвала своего посла из России на родину для консультаций, но так и не вернула его. Москва в 2016-м ответила Киеву зеркально, пишет телеканал "360"

Полина ИВАНОВА

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