В Киеве считают, что у них нет другого выбора

Если спортсмен не выступает за границей, то это ограничивает его возможности бороться за медали. Такое заявление сделал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, следует разделять необходимость выступления в России украинских спортсменов и артистов. Вторые, как заявляет Бородянский, имеют выбор.

Напомним, в январе футбольный клуб "Агробизнес" расторг контракт со своим игроком Игорем Сикорским. Это произошло из-за его поездки в Россию по приглашению родственников.