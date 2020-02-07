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Но артистам нельзя: на Украине разрешили спортсменам выступать в России

В Киеве считают, что у них нет другого выбора

Если спортсмен не выступает за границей, то это ограничивает его возможности бороться за медали. Такое заявление сделал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает "Интерфакс-Украина".  

По его словам, следует разделять необходимость выступления в России украинских спортсменов и артистов. Вторые, как заявляет Бородянский, имеют выбор.  

Напомним, в январе футбольный клуб "Агробизнес" расторг контракт со своим игроком Игорем Сикорским. Это произошло из-за его поездки в Россию по приглашению родственников.  

Сергей САЗОНОВ

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