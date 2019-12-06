Российская компания исполнила решение Стокгольмского арбитража

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев похвастался, что "Газмпром" выплатил компании 2,1 мрд долларов. Эти средства зачли в счет голубого топлива, который Украина потребила в 2014-2015 годах, но не полностью оплатила.

Данная сумма – это 45% компенсации, которую Незалежной присудил арбитраж в феврале 2018 года. Как рассказал Коболев, почти все $2,1 млрд пошли в украинский бюджет, уточняет агентство "ФедералПресс".

"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины",

– заявил Коболев в интервью изданию LIGA.net.

Глава "Нафтогаза" также добавил, что компания рассчитывает взыскать с "Газпрома" еще 3 млрд рублей, отмечает издание "Царьград". Как пишет портал URA.RU, Украина намерена добиваться разрешения местных судов на продажу активов российской компании, если "Газпром" не выплатит всю сумму.

Коболев в разговоре с журналистами также коснулся темы транзита газа. По его мнению, самым оптимистичным вариантом развития событий станет заключение договора нового оператора ГТС Украины, отделенной от компании, с Россией, так как это коммерчески целесообразно и отвечает логике рынка.

Однако глава "Нафтогаза" считает, что, скорее всего, контракт не продлят. Якобы, когда "Газпром" увидит, что его долю на европейском рынке занимают другие компании, он вернется к переговорам.

"Уверен, что целый ряд европейских государств, которые в последнее время регулярно выступают на стороне Российской Федерации в международных вопросах, будут на нас очень жестко давить. А Украине в этой ситуации нужно удерживать свою позицию", – отметил Коболев, комментируя возможность газового кризиса.

В России не раз отмечали, что готовы подписать новый контракт на взаимовыгодных условиях. В Москве призывали Киев отказаться от абсурдных судебных исков, передает телеканал "360".