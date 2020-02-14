Лидеры двух стран пришли к общему выводу о важности обмена пленными

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили следующую встречу лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы Украины.

Лидеры отметили важность активизации работы контактной группы по Донбассу в Минске. Помимо этого, стороны также согласились, что необходимо сделать акцент на обмене пленными.

"Нормандская четверка" представляет собой группы руководителей России, Украины, Германии и Франции. В их задачу входит поиск пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 года стороны согласовали линию разграничения и отвод военной техники, подготовили встречу в Минске, в результате чего были подписаны Минские соглашения.