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Путин и Зеленский обсудили предстоящий саммит по телефону

Путин и Зеленский обсудили предстоящий саммит по телефону
Владимир Путин. Фото:Михаил Климентьев/ТАСС
Лидеры двух стран пришли к общему выводу о важности обмена пленными

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили следующую встречу лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы Украины.  

Лидеры отметили важность активизации работы контактной группы по Донбассу в Минске. Помимо этого, стороны также согласились, что необходимо сделать акцент на обмене пленными.  

"Нормандская четверка" представляет собой группы руководителей России, Украины, Германии и Франции. В их задачу входит поиск пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 года стороны согласовали линию разграничения и отвод военной техники, подготовили встречу в Минске, в результате чего были подписаны Минские соглашения.  

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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007..
мордор пытается уйти от таких "полезных" санкций. но без возвращения ворованного и выплаты репараций никто санкций отменять не собирается.
Хах, не отменяй!
007..
Ответить
мордор пытается уйти от таких "полезных" санкций. но без возвращения ворованного и выплаты репараций никто санкций отменять не собирается.
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