Киев усмотрел в ряде иностранных фильмов опасных для государства киноактеров

В Незалежной отчитались о запрещенных в 2019 г. к показу украинцам кинокартин. Таковых оказалось пять, из которых две российские, а в одной из них главную роль играет действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом сегодня сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино).

Отмечается, что три фильма попали в опалу на основании закона о "О кинематографии" и приказов Минкультуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" по обращениям государева ока – СБУ.

Речь идет о двух иностранных фильмах: "Мачете" (реж. Родригес Р., 2008 г., США) и "Сорванцы из Тимпельбаха" (реж. Бери Н., 2008 г., Франция). Первый не угодил постмайданным вождям тем, что там играет американский актер Стивен Сигал, а второй из-за участия в ленте французского актера Жерара Депардье.

Более анекдотичная ситуация с российской романтической комедией "Восемь первых свиданий" (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 г.). Она запрещена из-за того, что там снималась наша актриса Екатерина Варнава. Звезда "Comedy Woman" в 2019-ом была внесена в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Незалежной, поскольку посещала Крым.

Парадокс состоит в том, что одним из продюсеров и сценаристов этого фильма являлся пан Зеленский. Кроме того, он сыграл в комедии одну из главных ролей.

Также не повезло еще двум российским картинам: "Я так не думаю" (реж. Д.Даниелян, 2017 г.) и "Стрела" (реж. Е. Никитин, 2017 г.). Согласно релизу украинского Госкино, они не попали на местные экраны на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов. Конкретно, чем эти две картины не понравились Киеву, не уточняется.

