В Незалежной признали свой крах

Рвение Украины в Евросоюз довело ее до ручки, уверен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Без того бедная страна вконец обнищала, отметил он.

"Мы из бедной страны превратились в нищую. Если это курс в ЕС и НАТО, то этот курс враждебный для наших граждан и этот курс мы должны изменить", – заявил Медведчук в эфире телеканала "112 Украина", подчеркнув, что политическая сила будет стараться исправить ситуацию.

Чтобы встать с колен Незалежной необходимо наладить связь с Россией. Да и с другими странами СНГ ей также не мешало бы вновь подружиться, подчеркнул украинский депутат. Киев, по его словам, попал в кабалу зоны свободной торговли с Брюсселем, которая "уничтожает экономику" страны.

В России согласились с убедительными доводами парламентария. Но при этом усомнились в том, что еще не все потеряно в отношениях между Киевом и Москвой.

"Мысли у Медведчука здравые, но вряд ли исполнимы ... За последние шесть лет на Украине тааакого натворили, возврат маловероятен", – заключил читатель РИА "Новости".

Напомним, шаткие отношения между странами совсем испортились на фоне ситуации на юго-востоке Украины и присоединения Крыма.