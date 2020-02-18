Незалежная установила дату ядерной атаки из России
Через два-три года Москва нападет на Киев, причем с применением ядерного потенциала. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, Россия будет готова уже к 2022-2023 году "без мобилизации проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины". Поэтому в настоящее время Москва все свои усилия "направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения", следует из релиза, опубликованного на сайте украинской разведки.
Как отмечает издание "ЦарьГрад", данное сообщение появилось после интервью пана Скибицкого журналистам программы "ProВійсько" на YouTube-канале "Военное телевидение Украины". Материал был размещен в интернете еще 15 февраля, в субботу, но, вероятно, Киеву показалось, что оно слишком негромко прозвучало.
"С 2014 года потенциал РФ возле наших границ увеличился в три раза", – сообщил украинец.
По его словам, ВС РФ целенаправленно переводят на ракетные системы "Ярс", которые заменят "Тополь". Кроме того, подчеркнул он, Москва продолжает развивать ракетную систему "Сармат", дальность действия которой достигает 12 тыс. километров.
Добавим, что пан Скибицкий уже не в первый раз пугает жителей Незалежной и всю Европу "атакой" России, которая начнется вот-вот. Так, осенью прошлого года сей разведчик утверждал следующее, что
к 2020 году РФ планирует "завершить меры, которые позволят
иметь боеготовые соединения, способные действовать на
направлении" Украины.
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