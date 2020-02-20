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Выявлена природа происхождения коронавируса

Эксперты назвали ложной версию о лабораторной разработке Covid-2019

Ученые тщательно проверили генетическую структуру китайского вируса и пришли к выводу, что он возник в дикой природе, решительно опровергнув слухи о его создании в лаборатории. В исследовании участвовали специалисты по здравоохранению из научных институтов Америки, Германии, Нидерландов и других стран.

Теории о неестественном происхождении короновируса провоцируют слухи, которые мешают глобально бороться с инфекцией, цитирует научный журнал The Lancet мнение ученых.

Ранее в прессе появилась информация, что коронавирус якобы создан в лаборатории одного из институтов Уханя в результате исследований на животных.

В России некоторые эксперты полагают, что эпидемия скоро доберется и до нашей страны. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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