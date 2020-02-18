Мужчина подхватил его на борту того же лайнера

Стало известно о еще одном заразившемся коронавирусом гражданине РФ. Это случилось на борту того же круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Как сообщает посольство РФ в своем Facebook, заразился муж женщины, которая подхватила коронавирус накануне.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити", – говорится в сообщении.



Напомним, россиянку, у которой обнаружили симптомы covid-19, отправили в больницу в префектуре Канагава.