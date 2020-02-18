Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Еще один россиянин заразился китайским вирусом

Еще один россиянин заразился китайским вирусом
Фото: Wang Hai/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Мужчина подхватил его на борту того же лайнера

Стало известно о еще одном заразившемся коронавирусом гражданине РФ. Это случилось на борту того же круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии.

Как сообщает посольство РФ в своем Facebook, заразился муж женщины, которая подхватила коронавирус накануне.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити", – говорится в сообщении.

Напомним, россиянку, у которой обнаружили симптомы covid-19, отправили в больницу в префектуре  Канагава.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей