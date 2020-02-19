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Больше 70 тысяч человек заболели коронавирусом

Каждый день количество зараженных растет

По последним данным мониторинга опасным вирусом, от которого пока не нашли нормального лекарства, оказались инфицированы 75 200 человек. Из них74 186 человек – жители Китая, остальные разбросаны по всему миру. 

Вторым в списке по количеству заразившихся стал круизный лайнер Diamond Princess. Там заболевших уже 540,  сообщает телеканал "360", произошло на судне Diamond Princess.

Сегодня, 19 февраля, на судне частично сняли карантин и его покинули две россиянки. 

По статистике количество новых заражений почти эквивалентно числу случаев выздоровления за день. В течение нескольких дней медики отмечают значительное сокращение разницы между этими двумя цифрами.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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