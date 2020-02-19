Каждый день количество зараженных растет

По последним данным мониторинга опасным вирусом, от которого пока не нашли нормального лекарства, оказались инфицированы 75 200 человек. Из них74 186 человек – жители Китая, остальные разбросаны по всему миру.

Вторым в списке по количеству заразившихся стал круизный лайнер Diamond Princess. Там заболевших уже 540, сообщает телеканал "360", произошло на судне Diamond Princess.

Сегодня, 19 февраля, на судне частично сняли карантин и его покинули две россиянки.

По статистике количество новых заражений почти эквивалентно числу случаев выздоровления за день. В течение нескольких дней медики отмечают значительное сокращение разницы между этими двумя цифрами.