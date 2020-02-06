Эпидемия больно ударит по отечественной и мировой экономике

Китайские компании, импортирующие сжиженный природный газ (СПГ), из-за вспышки коронавируса могут расторгнуть долгосрочные контракты с зарубежными компаниями, в том числе, российскими. К таким выводам пришли американские аналитики.

В КНР закрывают на карантин города и ограничивают поездки, поэтому спрос на газ резко упал, пишет Financial Times. Эксперты отмечают, что многое будет зависеть от того, как скоро эпидемия окажется под контролем.

Россия поставляет СПГ в Китай с трех проектов: "Ямал СПГ" и завода на Сахалине, управляемого Sakhalin Energy, напоминают "Ведомости". В декабре прошлого года "Газпром" начал поставки газа по трубопроводу "Сила Сибири".

Эксперты затрудняются оценить, в какой степени эпидемия коронавируса повлияет на спрос на газ в Китае. Пока Пекин не предпринял шагов для снижения поставок СПГ, напоминает URA.RU.

При этом главной жертвой коронавируса станет экономика КНР. Активное ограничение распространения вируса приводит к падению ВВП, подчеркивается в материалах издания "Известия".

