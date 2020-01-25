"Будет бояться санкций": России предрекли страшное будущее
Западные эксперты сделали удручающий прогноз для России на ближайшее будущее. Иностранные специалисты полагают, что в стране в 2030-х снизится рождаемость, а работоспособное население будет массово бежать заграницу.
Эксперты считают, что Россия временно справится с демографическим спадом благодаря буму молодых работников и повышению пенсионного возраста. На протяжении 15 лет никаких проблем в этом вопросе не ожидается. Однако из-за утечки высококвалифицированных работников страну могут ждать проблемы с экономикой. К 2035-му 40-летних людей будет мало, а молодежи и граждан предпенсионного возраста много.
К таким выводам пришло издание Stratfor, которое отмечает, что если экономика в России будет расти, то стране ничего не угрожает – люди сами захотят больше рожать детей, а иностранцы хлынут в наши края. Впрочем, авторы статьи почему-то склоняются к пессимистичному варианту развития событий. Издание пишет, что экономику ослабит проблема демографии, и это приведет к тому, что Россия "будет бояться санкций" и не сможет больше быть сильным игроком на Западе. Из-за этого, считают авторы статьи, молодые россияне начнут покидать страну.
О постепенном вымирании России ранее сообщил Ростат. По его данным, к 2035 году в стране будет жить 134 млн человек.
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