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"Будет бояться санкций": России предрекли страшное будущее

"Будет бояться санкций": России предрекли страшное будущее
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вымирание населения негативно скажется на благосостоянии страны

Западные эксперты сделали удручающий прогноз для России на ближайшее будущее. Иностранные специалисты полагают, что в стране в 2030-х снизится рождаемость, а работоспособное население будет массово бежать заграницу.

Эксперты считают, что Россия временно справится с демографическим спадом благодаря буму молодых работников и повышению пенсионного возраста. На протяжении 15 лет никаких проблем в этом вопросе не ожидается. Однако из-за утечки высококвалифицированных работников страну могут ждать проблемы с экономикой. К 2035-му 40-летних людей будет мало, а молодежи и граждан предпенсионного возраста много.

К таким выводам пришло издание Stratfor, которое отмечает, что если экономика в России будет расти, то стране ничего не угрожает – люди сами захотят больше рожать детей, а иностранцы хлынут в наши края. Впрочем, авторы статьи почему-то склоняются к пессимистичному варианту развития событий. Издание пишет, что экономику ослабит проблема демографии, и это приведет к тому, что Россия "будет бояться санкций" и не сможет больше быть сильным игроком на Западе. Из-за этого, считают авторы статьи, молодые россияне начнут покидать страну. 

О постепенном вымирании России ранее сообщил Ростат. По его данным, к 2035 году в стране будет жить 134 млн человек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Долбаная перестройка началась, когда мне было 40 лет И лучшие люди моего поколения, которых аккумулировала оборонка советская, были вышвырнуты в никуда. Устроиться на работу с превеликим трудом можно было только на рынки. На стройку, в метро и то нельзя было устроиться. Во-первых этот долбаный возрастной енз тут же был введен негласно и повсеместно.. А, во-вторых, выгодно было брать гастеров. Вы думаете что-то изменилось спустя 30 лет? И еще стонут вверху о нехватке рабочих кадров. Мне лично кажется, что это оч хорошо спланированная диверсия. Своим людям работу не давать, а наводнять страну чужаками.
Гость
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Не будет у России проблем в будущем, азиатские страны восполнят недостающие население. В Европе демографическая проблема уже давно, а решают они за счёт мусульманских стран и Африки , т.ч. за Россию беспокоиться не надо.
Гость
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Поживем - увидим кто куда будет покидать и кто кого бояться
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