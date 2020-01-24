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Россия потеряла более 30 тысяч человек

Россия потеряла более 30 тысяч человек
Фото: Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Значительно опустели Санкт-Петербург и Москва

Россия постепенно вымирает, следует из отчета Росстата. Так, по информации ведомства, в стране проживает без малого 147 млн человек – на 35 600 меньше, чем годом ранее. 

При этом все больше россиян перебираются в каменные джунгли, увеличивая количество горожан и уменьшая численность сельского населения. Первых стало почти на 95 тысяч больше, в то время как число вторых сократилось на 130 с половиной тысяч. 

Любопытно, что люди уже не так стремятся в столицу. Москва опустела на 77 тысяч с небольшим человек. Сейчас в ней проживают более 12 миллионов. 

К слову, спад численности населения демонстрируют также культурная столица России и Севастополь. Правда, это только предварительные данные, ссылку на которые публикует РБК. 

Напомним, неутешительный прогноз Росстат опубликовал еще в прошлогоднем декабре. Тогда специалисты службы предупреждали, что к 2035 году в самой большой в мире стране останутся 134 млн человек. Да и статистику, по которой на 10 девчонок всего 9 ребят, никто не отменял. Пожилых женщин будет больше, чем представителей сильной половины россиян. 

Ксения АНДРЕЕВА

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