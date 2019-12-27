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Россиянам предрекли вымирание быстрыми темпами

Россиянам предрекли быстрое вымирание
Фото: www.globallookpress.com
Не спасут даже мигранты и большая продолжительность жизни

Население России стремительно сокращается. При таких темпах к 2035 г. в стране останется 134 миллиона человек вместо нынешних 146 миллионов. Такие данные опубликовал Росстат.

Есть и более оптимистичный прогноз. Если число мигрантов возрастет раза в полтора (со 190 до 340 тысяч), все будут рожать и умирать только естественной смертью, то через 15 лет число россиян, наоборот, увеличится до 150 миллионов.

Но пока поводов для оптимизма маловато. В 2019 г. только с января по октябрь в стране умерли на 260 тысяч человек больше, чем родились. Радует только продолжительность жизни – этот показатель неуклонно растет, отмечает URA.RU, причем тенденция должна сохраниться:

"Ожидаемая продолжительность жизни в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году", – публикует данные Росстат.

В любом случае, пожилых женщин в России будет больше, чем мужчин. Ранее "Утро" писало, как в таком случае государство рассчитает пенсии.

Николай ВИКТОРОВ

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