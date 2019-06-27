Нелюдимые домоседы: названа причина вымирания неандертальцев

Древние люди не смогли выжить на севере

Ученые сравнили ДНК неандертальцев, живших в Европе и Азии и пришли к неожиданному выводу. Древние люди крайне редко покидали родину и редко встречались с сородичами. При этом размеры популяции неандертальцев были крайне малы. Предположительно, они вымерли из-за того, что не смогли приспособиться к новым условиям.

Эксперты удивлены своим открытием, ведь оно резко контрастирует с информацией о многочисленных переселениях народов, контактов между ними и другими событий, связанными с миграциями.

Несмотря на внешнее сходство, предки современных людей и неандертальцев разделились примерно 650 тысяч лет назад. Первые остались жить на территории Африки, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию – пишут Science Advances.





О родстве людей и неандертальцев стало известно в 2009 году, после анализа ДНК. Тогда выяснилось, что геном большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов.

Генетикам также было интересно, как контактировали между собой разные группы. Для этого они сравнили с более молодыми образцами "ископаемой ДНК" Homo neanderthalensis, чьи останки были найдены в России, Испании, Франции и Хорватии. Выяснилось, что потомки фактически никогда не контактировали друг с другом, обитая в изолированных небольших группах.