Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нелюдимые домоседы: названа причина вымирания неандертальцев

Кадр из фильма "10 000 лет до нашей эры"
Древние люди не смогли выжить на севере

Ученые сравнили ДНК неандертальцев, живших в Европе и Азии и пришли к неожиданному выводу. Древние люди крайне редко покидали родину и редко встречались с сородичами. При этом размеры популяции неандертальцев были крайне малы. Предположительно, они вымерли из-за того, что не смогли приспособиться к новым условиям.

Эксперты удивлены своим открытием, ведь оно резко контрастирует с информацией о многочисленных переселениях народов, контактов между ними и другими событий, связанными с миграциями.

Несмотря на внешнее сходство, предки современных людей и неандертальцев разделились примерно 650 тысяч лет назад. Первые остались жить на территории Африки, а вторые – мигрировали на север и заселили Европу и Азию – пишут Science Advances.

 Кадр из фильма  

О родстве людей и неандертальцев стало известно в 2009 году, после анализа ДНК. Тогда выяснилось, что геном большинства современных людей, помимо жителей Африки, содержит в себе около 2-3% неандертальских генов.

Генетикам также было интересно, как контактировали между собой разные группы. Для этого они сравнили с более молодыми образцами "ископаемой ДНК" Homo neanderthalensis, чьи останки были найдены в России, Испании, Франции и Хорватии. Выяснилось, что потомки фактически никогда не контактировали друг с другом, обитая в изолированных небольших группах.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В США одобрили санкции против "Северного потока-2"

"Турецкий поток" американцам тоже помешал

"Нужен только шум": Киев отказался от задержанных моряков

Военных используют исключительно для шантажа России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей