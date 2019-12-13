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Россияне массово вымирают

Россияне массово вымирают
Фото: ITAR-TASS
Население нашей страны заметно сократилось и продолжает убывать

Россияне стремительно вымирают. С января по сентябрь 2019 г., по данным Росстата, умерших было в 1,2 раза – на 259 тысяч 600 человек – больше, чем родившихся.

За ноябрь и декабрь ничего не изменится, и в конце уходящего года смертность в нашей стране окажется самой высокой за последние 11 лет. До этого подобный антирекорд был в 2008 г., когда убыль населения достигла 362 тысячи человек, отмечается в докладе Федеральной службы государственной статистики.

И по рождаемости все не так хорошо.  За десять месяцев нынешнего года на свет появились 1 миллион 250 тысяч человек, что на 102,6 тысячи меньше, чем в пошлом году. Причина заключается в том, что из-за малочисленного поколения 1990-х гг. сократилось количество женщин детородного периода, поясняет сайт "Комсомольская правда"

В 2018 г. число россиян также заметно уменьшалось. Умерших было на 173,4 тысячи человек больше, чем родившихся, передает URA.RU.

Население России сокращается несколько лет подряд. А показатели прироста численности граждан остаются на прежнем уровне, отмечает "Царьград".

До этого восстанавливать численность населения удавалось за счет притока мигрантов. Но в текущем году, как сообщает Росстат, даже с учетом этих показателей россиян стало меньше на 43,7 тысячи человек. С 2013-го по 2015 г. быз зафиксирован естественный прирост населения, но с 2016 г. число россиян снова начало уменьшаться. Такую убыль населения считают катастрофической, пишет телеканал "360".

Полина ДОРОЖКИНА

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