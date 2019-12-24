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Путешествия в январские каникулы резко подорожали

Посидим дома: путешествия в январские каникулы стали недоступными для россиян
Фото: pixabay.com
Рекордсменами по стоимости оказаались российские города

Отдых в январские выходные – 2020 обернется серьезными расходами как для любителей зарубежных путешествий, так и для тех, кто предпочитает поездки по России.

Эксперты сервиса "Яндекс. Путешествия" сравнили цены на отели с 23 декабря по 14 января со стоимостью номеров в начале декабря и второй половине января. В среднем, расходы на путешествия на новогодние праздники выросли на 24%, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что сильнее всего поднялись цены не на экзотические направления, такие, как Сейшелы или Мальдивы, а на поездки в российские города. Так, чтобы побывать в Суздале на Новый год придется раскошелиться больше чем на 165%, отдых в Великом Устюге подорожал на 79%, а в Великом Новгороде – на 73%.

Стоимость путешествия в Звенигород или Ярославль выросла на 65%, в Дубай – на 40%, а в Минск – на 36%. Пхукет, Таллинн и Стамбул обойдутся дороже на 34%, 32% и 31% соответственно. А вот праздничные цены на отели в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Абу-Даби остались прежними.

Валентина МАЙОРОВА

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