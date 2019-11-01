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Остаемся дома: авиабилеты подорожали втрое

Остаемся дома: авиабилеты подорожали втрое
Фото: pixabay.com
Перелет в ноябрьские праздники ударит по карману россиян

Большие выходные в начале ноября, со 2 по 4 число, предоставляют россиянам отличную возможность отправиться в трехдневное путешествие. Правда, за него придется заплатить.

Ведь авиаперевозчики не дремлют. Так, согласно подсчетам сервиса Tutu.ru, билеты на заграничные рейсы подорожали в два, а то и в три рада, пишет News.ru. А вот путешествие на поезде обойдется, наоборот, дешевле, чем годом ранее. 

Несмотря на то что выходные наступят только завтра, 2 ноября, самым дорогим днем оказался 1-й день месяца, когда цены взлетели на 47%, уточняет телеканал "360"

Однако существенная разница в цене россиян не останавливает. Большинство из них проведут ноябрьский праздник в Италии и Турции. Грузии, куда с июля нет прямых перелетов, они предпочли Испанию. Также в фаворе из-за относительно демократичных цен на авиабилеты Франция. Не меньшей популярностью пользуются Прага, Берлин. Рига, Рим и Вена. 

Если говорить о путешествиях по России, то соотечественники проведут ноябрьские выходные в Сочи, Симферополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Москве.

Ксения АНДРЕЕВА
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