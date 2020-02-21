Эпидемия китайского коронавируса оказалась весьма выгодна американской валюте

Курс доллара идет вверх во всем мире. На таком пике он находился в последний раз в 2017 году. Инвесторы уже бросились избавляться от рисковых активов и вкладываться в американские деньги, опасаясь, что потом это будет гораздо дороже.

В то время, когда мировая экономика падает из-за эпидемии коронавируса в Китае, выигрывают только держатели доллара, пишет Bloomberg. Еще пару месяцев назад аналитики прогнозировали ослабление американской валюты из-за торговой войны США с КНР. Но случился кризис – и доллар по привычке все стали воспринимать как единственный надежный актив.

В паре с рублем доллар уже преодолел психологическую отметку "64". В пятницу утром на Московской бирже стоимость "американца" возросла до 64 руб. 36 коп., что на 16 коп. выше, чем было еще накануне вечером.

При этом у рубля еще хорошая поддержка со стороны дорожающей нефти и спроса на российские активы у нерезидентов, отметил в комментарии "Эксперту" Роман Фролов из Совкомбака. Поэтому есть основания надеяться, что значительного падения национальной валюты РФ не будет. Впрочем, рубль уже не раз шел вопреки ожиданиям.