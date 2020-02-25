Иностранная валюта стала интереснее инвесторам, чем рубль

Доллар и евро стремительно дорожают. Днем во вторник, 25 февраля, на Московской бирже европейская валюта достигла 71 рубля. В последний раз она преодолевала эту отметку в декабре прошлого года.

Доллар также повысился в цене до 65,4 руб., что на 1 руб.33 коп. больше предпраздничного уровня.

Рубль терял позиции и перед длинными выходными. Эксперты связывают эту тенденцию с эпидемией коронавируса в Китае, в результате которой инвесторы пересматривают свои вложения и предпочитают наименее рисковые активы. По мнению эксперта QBF Олега Богданова, такое положение дел на рынке сохранится в ближайшее время. В результате доллар вполне может достичь уровня в 67 руб., передает мнение аналитика "Эксперт".

По решению ЦБ, официальный курс доллара на среду, 26 февраля, составил 64,92 руб., курс евро 70,46 рубля.