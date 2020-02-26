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Доллар подорожает до 70 рублей еще до лета

Доллар подорожает до 70 рублей еще до лета
Фото: pixabay.com
Российская валюта резко слабеет

Курс доллара на Московской бирже уверенно идет вверх. Утром в среду, 26 февраля, за него давали уже 65,65 руб., что на 17 коп. больше уровня на закрытии торгов накануне. Евро подскочил на 21 коп. – до 71,32 руб. По мнению экспертов, паника на мировых фондовых рынках, связанная с сокращением производства в странах из-за распространения эпидемии китайского коронавируса, способна довести пару доллар/рубль до отметки 67 уже в ближайшие дни.

В последний раз доллар добирался до уровня в 67 руб. в августе прошлого года, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эту высоту можно считать психологической. Если доллар ее преодолеет, то продолжит курс вверх и дальше.

"Учитывая то, что российская валюта долго растет, но быстро слабеет, касание 70 рублей за доллар может состояться уже в первом полугодии", – приводит слова аналитика "Российская газета". Евро, по мнению Купцикевича, способно подняться до 74 рублей.

Накануне курсы доллара и евро росли в России особенно активно. 

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

укр
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рубль-это туалетная бумага !!!
Гость
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все бегом в обменники скупать доллары. так купцикевич приказал
1
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