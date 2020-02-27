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Впервые за полгода: доллар и евро резко подскочили из-за коронавируса

Впервые за полгода: доллар и евро резко подскочили из-за коронавируса
Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Новая зараза из Китая обрушила рубль

Зарубежные валюты растут в цене как на дрожжах. На фоне не радужных известий о разбушевавшемся коронавирусе рубль теряет хватку. Инвесторы перестраховываются и не рискуют вкладывать деньги в сомнительные проекты. 

Так, по данным торгов на Московской бирже, евро превысил отметку в 72 руб., чего не наблюдалось с прошлогодней осени. Курс европейской валюты вырос на 8 коп. и составил 72,08 руб. На полпроцента подорожал и доллар – до 65,8 руб.

Завтра "иностранцы" продолжат данную тенденцию. По информации Центробанка, в пятницу, 28 февраля, "европеец" прибавит 40 коп. и будет стоить 71,6458 руб. "Американец", в свою очередь, отвоюет у "деревянного" еще девять коп., взлетев до 65,6097 рубля, добавляет телеканал "360".

Ксения АНДРЕЕВА

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