Экономисты советуют пока не бежать в обменики

Из-за распространяющейся эпидемии коронавируса рубль серьезно ослаб. Впервые с января 2019-го доллар достиг отметки в 68 рублей. Об этом говорят данные Московской биржи.

При этом евро поднялся до 77 рублей. Однако экономический эксперт Антон Шабанов считает, что менять российский "деревянный" на американскую валюту не стоит.

По его словам, на курс рубля влияет паника из-за коронавируса – инвесторы стараются не рисковать. Шабанов полагает, что как только шумиха на рынках утихнет, нормализуется ситуация с рублем, поэтому менять валюту на доллар пока не стоит, пишет телеканал "360".