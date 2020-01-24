Два гиганта проигнорировали интересы остальных партнеров

Соглашение США и Китая по принципам взаимной торговли нарушит устоявшиеся связи и приведет к мировому взрыву. Такое мнение высказал помощник президента России, бывший министр Минэкономразвития Максим Орешкин.

Он обратил внимание, как настороженно отреагировали европейские страны на обещание китайцев увеличить закупку американских товаров. Ведь, по сути, это значит, что КНР переориентируется с европейского рынка на США, а для традиционно импортируемой из ЕС продукции установит дополнительные барьеры.

"Это такая большая замедленная мина, - оценил ситуацию Орешкин в эфире "Россия 24". И добавил: "Я думаю, в 2020 году она еще, конечно, не взорвется, но начиная уже с 2021 – 2022 годов мы в треугольнике "США – Китай – Европа" с включением других стран будем видеть много споров", цитирует ТАСС.

Пекин и США согласовали первую часть сделки 15 января. Соглашение предусматривает обязательства Китая закупить в США продукцию по четырем отраслям на $200 млрд в течение двух лет, передает RT.