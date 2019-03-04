Китай и США тайно договорились о сделке

Отношения между странами станут даже лучше, чем были до торговой войны

Пекин и Вашингтон смогли добиться друг от друга уступок в сфере экономики и торговли. Переговоры еще продолжаются, но подвижки столь велики, что, скорее всего, на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 27 марта будет объявлено об окончании "торговой войны".

Предварительный вариант торговой сделки содержит решение сторон отменить ограничения, введенные за последний год, выяснили в The Wall Street Journal. В частности, будут взаимно сняты экспортные санкции с товаров. Кроме того, Вашингтон добился от Пекина согласия снизить на 15% тарифы на импорт автомобилей и рассмотреть возможность организации совместных предприятий по производству автомобилей американских марок на территории КНР.

Еще в соглашении будет прописано обязательство Китая купить у американской компании Cheniere Energy Inc природный газ на сумму $18 млрд, отмечает РИА ФАН.

Торговая война началась между КНР и США весной прошлого года, когда Трамп объявил о новых ввозных пошлинах на товары из Китая. Американский лидер мотивировал это тем, что прежние условия были более выгодны китайским производителям и наносили вред американской экономике.