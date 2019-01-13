Грубейшая геополитическая ошибка США может им дорого обойтись

Бездарная внешняя политика Вашингтона ведет к сближению Москвы и Пекина, что сулит американцам очень серьезные проблемы.

К такому выводу пришло издание The National Interest.

Опрошенные американские политологи отметили, что в Белом доме не придают большого значения окрепшим российско-китайским отношениям, и напрасно. По сравнению с временами холодной войны, нынешняя геополитическая ситуация выглядит для американцев менее радужной. Если раньше отношения Вашингтона с каждым из них по отдельности были лучше, чем между Москвой и Пекином, то теперь это не так.

Автор статьи привел однажды озвученную мысль Збигнева Бжезинского, который в бытность советником президента Джимми Картера по национальной безопасности сказал, что "самым опасным сценарием будет Большая коалиция Китая и России, объединенная не идеологией, а дополнительными обидами". Союз двух стран действительно может обернуться "американским кошмаром", соглашается издание.

Впрочем, пока у Вашингтона не все так плохо, признают эксперты. Пекин пока еще держится в стороне от Москвы, поскольку дорожит экономическим партнерством с американцами и не хочет его терять. И, несмотря на желание сблизиться с РФ, китайцы пока не собираются вставать на ее сторону в вопросе снятия антироссийских санкций.

Тем не менее, заключает автор статьи, Соединенные Штаты уже сделали многое для того, чтобы объединить Китай и Россию против себя, и сейчас самое время для того, чтобы обдумать свои дальнейшие действия.