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Китайцы обворовали США

Фото: www.globallookpress.com
Американцы признали, что не могут защитить свою собственность

Случаи промышленного шпионажа со стороны Китая стали встречаться в США гораздо чаще. Таковы данные торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис подготовил доклад, в котором утверждается, что за прошедшие полгода Пекин не предпринял меры, чтобы остановить проникновение своих хакеров в компьютерные сети американских корпораций. Они же, в свою очередь, оказались буквально беззащитны перед взломщиками. При этом попытки завладеть интеллектуальной собственностью и американскими технологиями стали агрессивнее.

"С момента публикации выводов канцелярии торгового представителя США в марте 2018 г. увеличилась частота и степень сложности краж со стороны КНР в отношении США посредством киберопераций", – приводит РИА "Новости" выдержку из доклада.

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По мнению торгпредства, китайские власти одобряют воровство американских разработок, соответственно, их хакеры пользуются тайной поддержкой госструктур КНР. 

Ранее в Вашингтоне не раз говорили о киберугрозе, исходящей от Пекина, а также Москвы, Пхеньяна, Тегерана. Летом Пентагон обвинил китайских военных, что они стащили у него чертежи и характеристики новейших подводных лодок.

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине, где на полях саммита G20 планируют провести двустороннюю встречу. Главным вопросом будет торговая война, развязанная Вашингтоном этой весной и подхваченная Пекином. Однако пока со стороны США не видно никаких сигналов о готовности урегулировать конфликт путем компромисса.

Николай ВИКТОРОВ
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