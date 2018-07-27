Похитителями коммерческих тайн американцы признали также Иран и Китай

За секретами американских корпораций охотятся многие. Но три государства в мире наиболее агрессивно занимаются "экономическим шпионажем и кражей коммерческих тайн" – это Россия, Китай и Иран. Об этом говорится в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.

По прогнозу аналитиков разведки, эта ситуация сохранится и в обозримом будущем. Поскольку, во-первых, американские службы по кибербезопасности пока не готовы в полной мере защитить активно развивающийся интернет вещей и искусственный интеллект в США. Во-вторых, "враги не остановятся":

"Считаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и умело собирать конфиденциальную информацию и технологии из экономической сферы США, в частности в киберпространстве,… продолжат применять значительные ресурсы и широкий спектр тактик для того, чтобы заполучить интеллектуальную собственность и частную информацию", – приводит CBS News выдержки из доклада.

Впрочем, разведчики отмечают, что некоторые другие государства, с которыми США "тесно связаны", тоже пытаются незаконным путем выведать американские секреты. Однако напрямую в докладе эти страны не названы.

Ранее СМИ США со ссылкой на высокопоставленные источники сообщили, что в футбольном мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу, обнаружено электронное устройство. Некоторые поспешили заявить, что шпиона вовремя разоблачили.