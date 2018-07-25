Страхи американцев в какой-то степени подтвердились

Футбольный мяч, подаренный 16 июля президентом России Владимиром Путиным его американскому коллеге Дональду Трампу после встречи в Хельсинки, "вживлен" чип. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, еще не успели западные журналисты изойти желчью по поводу итогов саммита, как в самих Штатах зазвучали голоса с требованием обязательно проверить подарок на предмет наличия в нем российских "жучков", а до этого не вносить его в Белый дом. С таким заявлением тогда выступил соратник Трампа по партии сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

Выяснилось, пишет издание, в чем-то он таки оказался прав: маркировка на мяче указывает на то, что в нем содержится чип с крошечной антенной, которая передает сигнал на соседние телефоны.



Между тем Bloomberg успокаивает американцев – чип всего лишь рекламный. Изучив фотографию подаренного Путиным Трампу презента (а это был мяч чемпионата мира 2018 – Adidas Telstar), издание со ссылкой на сайт компании-производителя сообщает, что внутри него встроен чип, который можно подключить к смартфону и получить "эксклюзивный контент".

Например, обладатель мяча может получить доступ к видео футболистов, к конкурсам и другую информацию, поясняет компания в руководстве к пользованию. Стоимость такого спортивного снаряда – 8990 руб.

Adidas не дал комментарии Bloomberg насчет того, могли ли в Москве такой чип взломать. Нет никаких предположений о том, что у данных мячей или их чипов есть уязвимости безопасности, отмечает агентство. Причем согласно описанию продукта на веб-сайте Adidas говорится, что чип невозможно взломать, удалить или перезаписать закодированные параметры.

Также на фотографиях нельзя определить, был ли чип удален или заменен, был ли мяч специально изготовлен для предстоящего события и лишь напоминал продукт Adidas, страдает в сомнениях Bloomberg.

Но в отличие от компании-производителя, свой ответ по столь деликатной теме прислала агентству по электронной почте пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Процесс проверки безопасности, который делается для всех подарков, был сделан для футбольного мяча. Мы не будем больше комментировать процедуры безопасности", – заявила Сандерс.



При этом Белый дом отказался сказать, были ли выявлены какие-либо изменения в мяче или где мяч будет использовать в будущем.



Необходимо в связи с этим добавить, что Трамп, когда Путин передал ему мяч, выразил надежду на то, что США проведут чемпионат мира не хуже того, который накануне их встречи закончился в России. Американский лидер тогда сказал, что передаст подарок своему сыну Бэррону, а на брифинге кинул мяч супруге Меланье.

