Американские шпионы бились в истерике в Хельсинки

Разведслужбы Соединенных Штатов пожаловались на ограничение их возможностей подслушивать закрытую часть саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, но все-таки кое-какие экстраординарные технологии у американских разведчиков есть и позволяют им "собрать воедино информацию о темах разговора". Об этом пишет журналист Politico Джош Мейер, пытаясь разобраться в итогах встречи двух лидеров 16 июля.

"В значительной степени это стало возможно благодаря существованию сверхсекретной американской службы сбора информации, которая специализируется на оперативной прослушке разговоров противников ("на лету", что бы это ни значило), в том числе лиц, сопровождавших Путина на саммите в Хельсинки на прошлой неделе. Источники, осведомленные о возможностях разведки США, неофициально выразили уверенность в том, что так называемая Специальная служба сбора информации (Special Collection Service) не только раздобыла путинскую "выборку информации" о двухчасовой встрече, но и выяснила, что на самом деле думают о ней главы разведслужб Кремля и как они ее изображают своим зарубежным коллегам", – говорится в статье.

Между тем, полагает Мейер, поскольку у разведчиков из ЦРУ и АНБ нет самого главного элемента разведданных – полного отчета по беседе тет-а-тет между Путиным и Трампом, "отчасти эти сотрудники, похоже, "действуют вслепую при выполнении своей важнейшей миссии – попытках помочь американским политикам разрабатывать дальнейшие шаги".

Тот факт, что хозяин Белого дома мог во время встречи на ходу изменить какую-то политику, а затем ничего про это не сказать никому, ставит в невыгодное положение окружение президента США: ведь "как может аппарат национальной безопасности готовить служебные записки и списки аргументов для последующих встреч, которые будут касаться именно этой политики?", недоумевает экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Присс.

Отмечается, что при ином главе государства спецслужбы имели бы все возможности сделать аудио– и видеозаписи "столь ключевого события", тем более если в комнате не мог находиться какой-то ближайший советник с конкретным заданием детально конспектировать все происходящее.

"Кроме того, у стороны Путина это совершенно определенно имеется. Аналитики американской разведки хотели бы изучить каждое слово, выражение лица и изменения в жестах и мимике Трампа и его хитрого противника, а также поделиться своими заключениями с Белым домом, Конгрессом, руководителями вооруженных сил и дипломатии США, а также с многочисленными союзниками в разведслужбах по всему миру", – считает автор материала.

По мнению бывшего старшего аналитика радиотехнической разведки АНБ Джона Шиндлера, в итоге после Хельсинки американцы могут узнать, что там говорилось, лишь из донесений АНБ, где "сказанное на этой встрече пересказывается со слов русских", а также версий МИД Франции и других стран, причем опять же сделавших выводы из того, о чем уведомила российская сторона.

Даже если разведка США раздобудет полный отчет о встрече, их возможности воспользоваться этой информацией будут крайне ограничены, т.к. Трамп имеет право объявить, что данные собирали без его разрешения, то есть незаконно, отмечает журналист.

В материале говорится, что Вашингтон сразу направил целые группы разведчиков в Хельсинки, как только выяснилось, что саммиту быть. "Специальная служба сбора информации – сверхсекретная команда "перехватчиков" из АНБ и ЦРУ – несомненно, начала занимать позиции, едва было принято решение", – утверждали источники издания. Самое интересное, что в финской столице также были задействованы другие подразделения аппарата разведки США и разведслужбы американских союзников, нейтральных стран типа Финляндии и даже таких противников Штатов, как Китай.

"Американские чиновники посчитали, что Россия развернет в Хельсинки беспрецедентное количество агентов разведки", – подчеркнул автор. Потому что этот город расположен очень близко, "возможно, к крупнейшему шпионскому центру Кремля – Санкт-Петербургу".

"Но американские спецслужбы были в невыгодном положении с самого начала, заявили некоторые нынешние и бывшие чиновники", – добавил автор.

Два бывших сотрудника разведки США заявили, что впервые на своей памяти больше беспокоились о словах и поступках на саммите лидера собственной страны, чем ее противника.

Вероятно, мы еще не скоро узнаем, что же там "на лету" поймали американские супершпионы, не имевшие возможности ни увидеть мимику и жесты, ни движения губ Трампа и Путина, разговаривавших за закрытыми дверями больше часа.

