Борьба Вашингтона с Пекином продолжается. Начавшееся прошлой весной противостояние в сфере экономики и торговли возобновили США, обложив пошлинами практически весь импорт из Китая.

Та же участь постигнет американские товары. Поднебесная даст Штатам жесткий отпор. Общий объем таможенных пошлин, введенных ею, составит $60 миллиардов. В "опалу" попали 2 тыс. 493 товара. Пошлина на них достигнет 25%. Решение вступит в силу с первым днем лета, пишет Bloomberg, ссылаясь на сайт правительства Китая.

Торговую войну развязал президент США Дональд Трамп, предупредив при этом оппонентов, что ответные меры до добра не доведут.

"Китаю не стоит мстить – будет только хуже!"

– написал он в своем Twitter.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!