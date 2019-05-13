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"Будет только хуже": Китай ослушался Трампа

Фото: www.globallookpress.com
Страны обменяются новыми пошлинами

Борьба Вашингтона с Пекином продолжается. Начавшееся прошлой весной противостояние в сфере экономики и торговли возобновили США, обложив пошлинами практически весь импорт из Китая. 

Та же участь постигнет американские товары. Поднебесная даст Штатам жесткий отпор. Общий объем таможенных пошлин, введенных ею, составит $60 миллиардов. В "опалу" попали 2 тыс. 493 товара. Пошлина на них достигнет 25%. Решение вступит в силу с первым днем лета, пишет Bloomberg, ссылаясь на сайт правительства Китая. 

Торговую войну развязал президент США Дональд Трамп, предупредив при этом оппонентов, что ответные меры до добра не доведут. 

"Китаю не стоит мстить – будет только хуже!"

написал он в своем Twitter.  

Согласно заявлению торгпреда США Роберта Лайтхайзера, новый налог, который заокеанская держава ввела на китайские товары, оценивается в $300 миллиардов. 

Напомним, год назад мистер президент оправдывал повышение пошлин тем, что сложившиеся условия бьют по американской экономике, тогда как производители Поднебесной процветают.

Ксения АНДРЕЕВА
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