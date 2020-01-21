Сегодня россиянам обещали назвать ключевые фигуры кабмина

Вся страна ожидала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 21 января, представит президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства. Однако процесс затянулся, время переносилось несколько раз, и в итоге, к концу рабочего дня страна может и не узнать, кто там стал министрами.



"Вот тут в 19:00 Мишустин должен представить Путину состав Кабмина. Вообще на 18:40 сначала было запланировано. Но перенесли на семь. Пока..." – написал журналист Александр Коц в своем Telergam-канале.

Потом ожидалось, что оглашение начнется в 19:30 по мск. Однако позже тот же Коц еще раз уточнил время – в 20:00.



"Причем изменился анонс трансляции, перенесенной на 20:00. Вместо "представит Путину состав" – "Мишустин выступит в Белом доме"", – сигналит журналист.

И вот Telegram-канал "Постправда" объявил о переносе оглашения кабмина на 23:00 и то не факт, что ныне станут











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