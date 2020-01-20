Решения Путина озадачили всех конспирологов
Эксперты гадают причину отставки российского кабмина на прошлой неделе и сегодняшнее известие об увольнении с должности генпрокурора РФ Юрия Чайки. Все конспирологические теории шагов президента России Владимира Путина пока остаются теориями – истинная цель его решений ведома только приближенным лицам. Об этом заявил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Ранее сегодня он оставил в своем Telegram-канале весьма загадочную фразу, отреагировав на новость о снятии генпрокурора.
"Юрий Чайка – первый силовик, покинувший свой пост в результате начавшегося сдвига тектонических платформ", – написал журналист.
Издание "ЦарьГрад" попросило Смирнова прокомментировать свою реплику. Журналист заметил, что никто в обществе не ожидал, что в стране будет запущен процесс конституционной реформы, поэтому сложно сказать, в реальности ли начались тектонические сдвиги во власти, в том числе с учетом смены силовиков.
"Мы сейчас видим, что это сразу затронуло правительство, хотя толком объяснения ни у кого же нет. Если сейчас меня, вас или кого-то еще спросить, в чем, на самом деле, причина отставки правительства, никто не приведет конкретную причину – не справились, не готовы к предстоящим задачам, не хотят выполнять поручения президента. Никто в этом не уверен", – полагает Смирнов.
По его мнению, все кинулись выдвигать версии происходящего, однако ни у кого нет понимания глубинных причин. Возможно, увольнение Чайки – это одно звено из целой цепи решений главы государства, но ситуация в целом "видна только узкому кругу посвященных лиц".
"Тем не менее, совершенно ясно прослеживается какая-то последовательность. И мне кажется, это еще не конец этой истории", – подчеркнул он.
Журналист отказался строить свои теории, как это делают многие эксперты, поскольку не в курсе, "зачем меняют людей во власти", а придумать можно все, что угодно. Он считает, что любая конспирология здесь вряд ли установит истинную причину.
Зато Смирнов напомнил, что у премьер-министра Михаила Мишустина остается очень мало времени для формирования кабмина – по закону он обязан в течение недели после своего назначения представить президенту новый состав правительства.
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