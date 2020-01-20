Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Решения Путина озадачили всех конспирологов

Решения Путина озадачили всех конспирологов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Тектонические сдвиги в правительстве может объяснить лишь узкий круг посвященных

Эксперты гадают причину отставки российского кабмина на прошлой неделе и сегодняшнее известие об увольнении с должности генпрокурора РФ Юрия Чайки. Все конспирологические теории шагов президента России Владимира Путина пока остаются теориями – истинная цель его решений ведома только приближенным лицам. Об этом заявил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее сегодня он оставил в своем Telegram-канале весьма загадочную фразу, отреагировав на новость о снятии генпрокурора.

"Юрий Чайка – первый силовик, покинувший свой пост в результате начавшегося сдвига тектонических платформ", – написал журналист.

Издание "ЦарьГрад" попросило Смирнова прокомментировать свою реплику. Журналист заметил, что никто в обществе не ожидал, что в стране будет запущен процесс конституционной реформы, поэтому сложно сказать, в реальности ли начались тектонические сдвиги во власти, в том числе с учетом смены силовиков.

"Мы сейчас видим, что это сразу затронуло правительство, хотя толком объяснения ни у кого же нет. Если сейчас меня, вас или кого-то еще спросить, в чем, на самом деле, причина отставки правительства, никто не приведет конкретную причину – не справились, не готовы к предстоящим задачам, не хотят выполнять поручения президента. Никто в этом не уверен", – полагает Смирнов.

По его мнению, все кинулись выдвигать версии происходящего, однако ни у кого нет понимания глубинных причин. Возможно, увольнение Чайки – это одно звено из целой цепи решений главы государства, но ситуация в целом "видна только узкому кругу посвященных лиц".

"Тем не менее, совершенно ясно прослеживается какая-то последовательность. И мне кажется, это еще не конец этой истории", – подчеркнул он.

Журналист отказался строить свои теории, как это делают многие эксперты, поскольку не в курсе, "зачем меняют людей во власти", а придумать можно все, что угодно. Он считает, что любая конспирология здесь вряд ли установит истинную причину.

Зато Смирнов напомнил, что у премьер-министра Михаила Мишустина остается очень мало времени для формирования кабмина – по закону он обязан в течение недели после своего назначения представить президенту новый состав правительства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей