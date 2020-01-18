Свои должности могут освободить Антон Силуанов и Ольга Голодец

Новый председатель правительства России Михаил Мишустин решил провести некоторые изменения в составе правительстве страны. Своих постов, как удалось выяснить СМИ, лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец. Об этом сообщил РБК.



По информации издания, свой пост покинет также первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов. На его место могут назначить помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Место Голодец могут занять другие вице-премьеры.