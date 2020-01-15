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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства. Депутаты Госдумы рассмотрят ее 16 января.
Коренному москвичу 3 марта исполнится 54 года. Он в 1989-ом окончил Московский станкоинструментальный институт, а через три года и аспирантуру этого вуза.
Является доктором экономических наук.
В 90-е годы работал на разных руководящих должностях в Международном компьютерном клубе.
Как пишет издание "Аргументы и факты", Мишустин участвовал в привлечении и популяризации в России новых передовых информационных технологий. Он стоял у истоков формирования информационной системы ФНС. Именно при его участии создавался современный сайт налогового ведомства.
Возглавляет ФНС Мишустин с 6 апреля 2010 года. Его называют настоящим технократом, сумевшим за девять без малого лет оцифровать и осовременить, приблизить к налогоплательщикам подведомственную ему службу, сообщает РИА "Новости".
По информации ТАСС, он является автором ряда монографий, в том числе по "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).
Действительный государственный советник РФ I класса (2010). Имеет награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета.
Что касается семейного положения, известно, что Мишустин женат и у него трое сыновей. Также он заядлый поклонник хоккейного клуба ЦСКА (входит в наблюдательный совет армейского ХК и
в правление Федерации хоккея России). Играет на рояле.
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