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Премьером станет бывший бизнесмен

Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Больше всех на посту главы кабмина обрадуются фанаты ЦСКА

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства. Депутаты Госдумы рассмотрят ее 16 января.

Коренному москвичу 3 марта исполнится 54 года. Он в 1989-ом окончил Московский станкоинструментальный институт, а через три года и аспирантуру этого вуза. 

Является доктором экономических наук.

В 90-е годы работал на разных руководящих должностях в Международном компьютерном клубе.  

Как пишет издание "Аргументы и факты", Мишустин участвовал в привлечении и популяризации в России новых передовых информационных технологий. Он стоял у истоков формирования информационной системы ФНС. Именно при его участии создавался современный сайт налогового ведомства.

Возглавляет ФНС Мишустин с 6 апреля 2010 года. Его называют настоящим технократом, сумевшим за девять без малого лет оцифровать и осовременить, приблизить к налогоплательщикам подведомственную ему службу, сообщает РИА "Новости".

По информации ТАСС, он является автором ряда монографий, в том числе по "Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России" (2005).

Действительный государственный советник РФ I класса (2010). Имеет награды: орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орден Почета.

Что касается семейного положения, известно, что Мишустин женат и у него трое сыновей. Также он заядлый поклонник хоккейного клуба ЦСКА (входит в наблюдательный совет армейского ХК и в правление Федерации хоккея России). Играет на рояле.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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