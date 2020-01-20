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Чайка покинет пост генпрокурора

Чиновнику нашли новую работу

Владимир Путин предложил генпрокурору РФ Юрию Чайке другую должность. Президент России отправил Совету Федерации соответствующий запрос на рассмотрение. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Президент России также внес на рассмотрение сенаторам кандидатуру на место Чайки. Новым генпрокурором может стать замглавы СК Игорь Краснов, пишет РИА "Новости".  

Полина ИВАНОВА

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"Владимир Путин предложил генпрокурору РФ Юрию Чайке другую должность" - неужели лес валить?
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