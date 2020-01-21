Политические долгожители вылетят из нового правительства РФ
Премьер Михаил Мишустин практически определился, с какой командой будет работать. Список кандидатов на должности министров российского правительства он представит президенту РФ Владимиру Путину во вторник, 21 января, после 17.30 по московскому времени.
Не все политические долгожители, по данным телеграм-канала "Методичка", удержатся в привычных креслах. Если фигуры министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова неоспоримы, то вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко должности лишится.
Замены произойдут и на позициях главы МВД и Министерства массовых коммуникаций. МЧС обойдется без потрясений. Минэкономики тоже останется под Антоном Силуановым, который, впрочем, перестанет совмещать руководство ведомством с должностью вице-премьера. А вот по министру культуры Владимиру Мединскому окончательного решения Мишустин еще не принял, как и по ряду других кандидатур.
Все члены кабмина РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым подали в отставку после послания президента Федеральному собранию 15 января.
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