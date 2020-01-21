Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Политические долгожители вылетят из нового правительства РФ

Политические долгожители вылетят из нового правительства РФ
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Стали известны некоторые перемены в составе кабмина

Премьер Михаил Мишустин практически определился, с какой командой будет работать. Список кандидатов на должности министров российского правительства он представит президенту РФ Владимиру Путину во вторник, 21 января, после 17.30 по московскому времени.

Не все политические долгожители, по данным телеграм-канала "Методичка", удержатся в привычных креслах. Если фигуры министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова неоспоримы, то вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко должности лишится.

Замены произойдут и на позициях главы МВД и Министерства массовых коммуникаций. МЧС обойдется без потрясений. Минэкономики тоже останется под Антоном Силуановым, который, впрочем, перестанет совмещать руководство ведомством с должностью вице-премьера. А вот по министру культуры Владимиру Мединскому окончательного решения Мишустин еще не принял, как и по ряду других кандидатур.

Все члены кабмина РФ во главе с председателем Дмитрием Медведевым подали в отставку после послания президента Федеральному собранию 15 января.

Фоторепортаж
Премьером станет бывший бизнесмен
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com Михаил Мишустин. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

Каменских потрогала себя в душе после утех с мужем

Украинская певица продемонстрировала мокрую грудь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей