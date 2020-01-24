В Киеве разбили золотой унитаз во имя Порошенко
Площадка перед зданием Государственного бюро расследований (ГБР), куда прибыл на допрос экс-президент Украины Петр Порошенко, стала настоящим полем битвы. Сражались за... золотой унитаз.
Как передает "Страна.ua" с места событий, перед зданием начался митинг с участием как сторонников, так и противников Порошенко. Один из последних притащил к зданию ГБР предмет, который олицетворял коррумпированность политика.
Такого сторонники Порошенко не потерпели и отвоевали унитаз у "супостатов". Мужчину, который его принес, они вытолкали на проезжую часть, а сам унитаз, который, вероятно, был просто покрашен "золотой" краской, разбили.На видео этот эпизод запечатлен на второй минуте.
Сторонники олигарха скандировали: "Зелю геть!" А два человека в костюме клоунов требовали: "Порошенко – на нары".
Ранее политик сравнил свой допрос комедийным шоу, которое ему навязывают политические оппоненты.
"Я иду на допрос по минским соглашениям. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95-го квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать! – написал бывший украинский лидер на своей странице в Facebook.
Порошенко обвиняют в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, экс-президенту обличают в рискованной отправке кораблей в Керченский пролив, а также во введении военного положения с целью отложить президентские выборы. И это лишь некоторые пункты.
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