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В Киеве разбили золотой унитаз во имя Порошенко

Порошенко на допрос подвезли золотой унитаз
Петр Порошенко. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
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Бывшего украинского лидера проводили на допрос со скандалом

Площадка перед зданием Государственного бюро расследований (ГБР), куда прибыл на допрос экс-президент Украины Петр Порошенко, стала настоящим полем битвы. Сражались за... золотой унитаз.

Как передает "Страна.ua" с места событий, перед зданием начался митинг с участием как сторонников, так и противников Порошенко. Один из последних притащил к зданию ГБР предмет, который олицетворял коррумпированность политика.

Такого сторонники Порошенко не потерпели и отвоевали унитаз у "супостатов". Мужчину, который его принес, они вытолкали на проезжую часть, а сам унитаз, который, вероятно, был просто покрашен "золотой" краской, разбили.На видео этот эпизод запечатлен на второй минуте.

Сторонники олигарха скандировали: "Зелю геть!" А два человека в костюме клоунов требовали: "Порошенко – на нары". 

Ранее политик сравнил свой допрос комедийным шоу, которое ему навязывают политические оппоненты.

"Я иду на допрос по минским соглашениям. Но они будут пытаться делать политическое шоу в стиле "Сватов" или "95-го квартала"! Они умеют только шоу делать, но мы не дадим это делать! – написал бывший украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко обвиняют в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, экс-президенту обличают в рискованной отправке кораблей в Керченский пролив, а также во введении военного положения с целью отложить президентские выборы. И это лишь некоторые пункты.

Фоторепортаж
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Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский Фото: dubinsky.pro/roskoshnyy-petka/© Александр Дубинский
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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У этой окраины на гербе нужен не трезубец, а унитаз. Все мысли и фантазии о нем
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