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Украинские БТР-4 разошлись по швам

Украинские БТР-4 разошлись по швам
Фото: commons.wikimedia.org/Прес-служба Національної академії СВ (CC BY-SA 2.0)
продолжениеНа Украине разразился скандал из-за русского языка
ВСУ в ужасе от качества машин

Для украинских военных сделали корпуса для БТР-4 с трещинами, из-за которых могут пострадать военнослужащие. В новом скандале оказался замешан Лозовский кузнечно-механический завод.

Мало того, что предприятие поставило свою продукцию по завышенной цене, вдобавок еще оказалось, что она бракованная. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Defense Express Сергей Згурец. Возмущенный эксперт утверждает, что корпуса никуда не годны, однако Минобороны Украины их принимает.

По его словам, налицо некачественная сварка, пустоты под слоем металла, из-за чего БТР может пробить пуля, а также трещины, скрытые под краской.

"Каждый из этих железных полуфабрикатов придется допиливать напильником с колоссальной потерей времени, прежде чем на них можно будет установить оборудование", – отметил Згурец.

Всего Минобороны заказало 45 БТР-4. 12 уже передали 92-й отдельной механизированной бригаде. Однако с новой партией явно возникли проблемы. Причем Лозовский кузнечно-механический завод поднял цену на изготовление одного корпуса с 2,1 млн гривен до 3,2 млн гривен

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Фото: GLOBAL LOOK press/Str Фото: GLOBAL LOOK press/Str Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Фото: GLOBAL LOOK press/Str Фото: GLOBAL LOOK press/Str Фото: GLOBAL LOOK press/Str Фото: GLOBAL LOOK press/Str +1
Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

злой кот
Ответить
Так ведь у нас тоже все сыпется и разваливается
Гость
Ответить
А они хоть что-то качественное и работоспособное сделали за 30 лет незалежности? Нет. И прорыва не будет. Те, кто хотел и умел работать уже далеко от 404 и возвращаться не собираются.
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